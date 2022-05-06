استقبل سفير الجزائر لدى روما عبد الكريم طواهرية، المستشار الدبلوماسي لشركة ليوناردو الإيطالية المختصة في الصناعات الدفاعية سام فابريزي.

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي على "فايسبوك" أمس الخميس، أن الطرفين تطرقا إلى المشاريع المستقبلية لهذه الشركة العملاقة في الجزائر، لاسيما في مجالات الصناعة والدفاع وتطوير التكنولوجيات الحديثة.

وتعتبر "ليوناردو" الإيطالية، وهي شركة متعددة الجنسيات تعمل في مجال الفضاء والدفاع والأمن، وتقوم بتصميم وتطوير المنتجات مثل المروحيات، والطائرات، وهياكل الطائرات، وأنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الإلكترونية للدفاع الأرضي والبحري، وأنظمة الدفاع، وأنظمة السلامة والمعلومات وكذا خدمات الأقمار الصناعية.