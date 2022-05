Il a noté l’attention considérable accordée par son secteur au cours des 10 dernières années à la santé mentale en Algérie, avec l'existance actuellement de 21 structures d’une capacité de plus de 5000 lits, et le développement de la prise en charge de proximité et le renforcement des structures de proximité à travers un vaste réseau de médecins privés, et en élargissant les domaines de prise en charge de la pédopsychiatrie et de la toxicomanie en terme de structures et de ressources humaines”.