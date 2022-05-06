أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة مجلس قضاء تبسة نهاية الأسبوع بحبس شخصين تورطا في ترويج أوراق نقدية مزورة.

وبحسب بيان خلية الإعلام لأمن ولاية تبسة، بعد توفر معلومات مفادها قيام شخص بترويج أوراق نقدية مزورة بالعملة الوطنية تم توقيفه بوسط مدينة الشريعة و بإخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته مبلغ مالي مزور (عدة أوراق تحمل نفس الرقم المركزي) من فئة 1000 دج و 2000 دج قدره (41000.00) دينار جزائري أثبتت الخبرة التقنية إنها مقلدة وأفاد الموقوف أمام الضبطية القضائية أن المبلغ المضبوط بحوزته سلمه له شخص آخر قصد طرحه للتداول والاستفادة من نسبة فائدة ليصدر آمر بتفتيش مسكن هذا الأخير حيث تم ضبط مبلغ مالي آخر مزور قدره 6000 دينار.