قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أمس الخميس، بزيارة المجاهد العقيد الطاهر الزبيري، قائد الولاية الأولى التاريخية بمقر سكناه للاطمئنان على صحته.

وأوضحت وزارة المجاهدين في بيان لها، أن زيارة وزير المجاهدين ربيقة للعقيد الطاهر الزبيري جاءت بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبمناسبة عيد الفطر.

واستحضر معه ما جادت به الذاكرة حول الثورة ورموزها في الولاية التاريخية الأولى وفي القاعدة الشرقية.

وقام أيضا ربيقة بزيارة العقيد المجاهد يوسف الخطيب رئيس مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة وقائد هذه الولاية التاريخية، للاطمئنان على صحته.

وأوضح البيان، أن ربيقة قام بزيارة منزلية للعقيد المجاهد يوسف الخطيب، للاطمئنان على صحته وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأثنى المجاهد العقيد يوسف الخطيب على مجهودات القطاع سواء ما تعلق بالرعاية والمتابعة المستمرة للوضعية الصحية والاجتماعية لفئة المجاهدين أو من خلال البرامج والعمليات الموجهة للتعريف بتاريخنا الوطني، مجددا شكره لوزير المجاهدين وذوي الحقوق على إيلائه العناية الخاصة لرموز ثورتنا المجيدة الأحياء من خلال هكذا زيارات، وكذا إحياء مختلف المناسبات والأيام والأعياد الوطنية المرتبطة بتاريخ وطننا المجيد وصانعيه من الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار الذين ضحو بالغالي والنفيس وبدمائهم ارتوت ربوع هذه الأرض الطيبة.