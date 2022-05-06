تلقت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان، عبر الرقم الأخضر المجاني مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين، مفادها تعرضه لسرقة سيارته نوع "داسيا لوقان" من طرف ثلاثة أشخاص بقرية المعازيز، ببلدية حمام بوغرارة، بولاية مغنية المنتدبة بعد الاعتداء عليه.

وتم على الفور إخطار جميع الوحدات الفرعية المجاورة وكذا مصالح الأمن، حيث وضعت نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة من طرف وحدات المجموعة وسد جميع المنافذ التي من المحتمل المرور منها، وبعد التنقل إلى مكان الاعتداء، أسفرت العملية عن توقيف أحد المتورطين، واقتياده إلى مقر الفرقة أين تعرف عليه الضحية.

ومواصلة للتحقيق توصلت مصالح الدرك الوطني إلى تحديد هوية باقي أفراد الشبكة، ومعرفة مكان تواجد السيارة المسروقة، أين كانت مركونة بأحد الأحياء الشعبية ببلدية مغنية، بعد تفتيشها تفتيشا أمنيا تم نقلها إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. في الوقت الذي لا يزال فيه التحقيق متواصلا في القضية لتوقيف باقي أفراد الشبكة وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. مع العلم أن صاحب السيارة تقرب منه شخصان بندرومة وطلبا منه نقلهما إلى قرية المعازيز، إلا أنه بعد وصولهما إلى عين المكان وأمام قرب المركز البريدي اعتديا عليه وسرقا منه سيارته.