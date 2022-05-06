قدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، تعازيه الخالصة لعائلة الفقيد العميد عبد الحكيم قعشي، قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية الذي وافته المنية اليوم.

وجاء في بيان التعزية عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، "انتقل إلى رحمة الله صبيحة اليوم الجمعة 06 ماي 2022، بالمستشفى المركزي للجيش "محمد الصغير نقاش"، العميد عبد الحكيم ڨعشي قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية. وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم الفريق السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمـه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواسـاة إلى أسرة الفقيد وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمـد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهـم أهلـه وذويه جميل الصبر والسلوان".

"إنا لله وإنا إليه راجعون"