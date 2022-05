La société "Leonardo", est une multinationale italienne spécialisée dans l’aérospatial, la défense et la sécurité, qui conçoit et développe des produits tels que des hélicoptères, des avions, des systèmes aérospatiaux, des systèmes électroniques de défense au sol et maritime, des systèmes de défense, des systèmes de sécurité et de reconnaissance ainsi que des services par satellite.