تتواصل عملية البحث عن 3 صيادين مفقودين بشاطئ سركوف في مدينة عين الطاية بالجزائر العاصمة.

وأكد مدير الصيد البحري لولاية الجزائر العاصمة أنه تم تسخير جميع الوسائل اللازمة بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية للبحث عن الشباب المفقودين في عرض البحر منذ عشية العيد، حسب ما نقلت إذاعة بومرداس المحلية.

وينحدر اثنين من المفقودين من مدينة بودواو البحري التابعة لولاية بومرداس، فيما ينحدر الثالث من بلدية هراوة في العاصمة، حيث خرجوا لممارسة هواية الصيد بقارب نزهة على موقع الرسو بسركوف ببلدية عين طاية.

كما أضاف نفس المتحدث أنه تم تنصيب خلية محلية لمتابعة القضية.