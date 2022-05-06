توفي، اليوم الجمعة، طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بعد أن جرفته مياه وادي تلا أوليلي في آث كوفي ببلدية بوغني التابعة لولاية تيزي وزو.

وينحدر الفقيد من مدينة بوغني حيث جرفته سيول الوادي الهائج بعد هطول أمطار غزيرة بالمنطقة دون انقطاع على مدار الـ36 ساعة الماضية.

وحدثت المأساة بالقرب من جسر تلا أوليلي وذلك على الرغم من التعبئة العامة لأهالي القرية الذين بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذ الطفل، كما تنقل رجال الدرك الوطني والحماية المدنية إلى مكان الحادث وتم نقل الضحية إلى مستشفى بوغني بعد أن تم العثور عليه حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، على بعد أمتار عن الجسر المذكور، غير أنه فارق الحياة.