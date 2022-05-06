أعلن، رئيس اتحاد العاصمة، ومدير مجمع ساربور، مالك أغبية أسهم النادي العاصمي، أن الشركة جاهزة لإنهاء ما تبقى من أشغال في ملعب براقي حتى يتمكن أبناء "سوسطارة" من الاستقبال هناك.

وكشف عاشور جلول، في تصريحات للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة، أن ملعب بولوغين أصبح يشكل خطرا على مشجعي اتحاد العاصمة وأن الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء "سي تي سي" قد تمنع الجمهور من الدخول إلى هذه المنشأة الرياضية التي تعود إلى الفترة الاستعمارية.

وذكّر جلول عاشور أن الغريم التقليدي، مولودية الجزائر، سيكون قادرًا على الاستقبال بملعب الدويرة الجديد، مضيفا أنه من الطبيعي أن يُمنح الملعب الجديد الآخر في العاصمة لاتحاد الجزائر.

من جهة أخرى، نفى نفس المتحدث الإشاعات حول احتمال عودة سعيد عليق على رأس النادي.