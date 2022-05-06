أكد مدرب سبورتينغ لشبونة، روبين أموريم، رحيل الدولي الجزائري، إسلام سليماني، عن النادي البرتغالي.

وقال أموريم، وفق ما نقلت الصحافة البرتغالية، اليوم الجمعة:" موضوع سليماني مغلق تماما بالنسبة لي، سأكمل طريقي، سليماني ليس ضمن مخططاتي في الموسم المقبل، هذا سيتم مناقشته بين النادي واللاعب، بالنسبة لي كمدرب الموضوع منتهي".

وتأزمت العلاقة بين الهداف التاريخي لـ"الخضر" ومدربه منذ العودة من معسكر المنتخب الوطني عقب مقابلة الكاميرون الحاسمة.

وكان ابن مدينة عين البنيان قد عاد إلى ناديه السابق خلال الميركاتو الشتوي قادما من نادي ليون الفرنسي.