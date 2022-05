L’entraîneur du Sporting Portugal a tranché au sujet de l’international algérien Islam Slimani, mis à l’écart depuis plusieurs semaines.

L’international algérien Islam Slimani a été cédé par l’Olympique Lyonnais au club lisboète lors du dernier mercato hivernal.

L’attaquant algérien espérait retrouver du temps de jeu dans un club où il a connu ses plus belles années entre 2013 et 2016.

Finalement, après une brouille avec Ruben Amorim, Islam Slimani n’est plus dans les plans de son entraîneur.

L’entraîneur du Sporting s’est montré, en conférence de presse, clair au sujet de son joueur : « Slimani est un sujet complètement clos pour moi. Je vais suivre ma route. Slimani ne fera pas partie de mon idée pour la saison prochaine. Cela sera discuté avec lui et la direction. Pour moi, en tant qu'entraîneur, le sujet est clos. »