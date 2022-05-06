التحق رئيس الرابطة الجهوية لسعيدة، الدكتور ياسين بن حمزة، كعضو باللجنة الدائمة للشؤون القانونية والاتحاديات الوطنية بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) للعهدة 2022-2024، حسب ما أعلنت عنه اليوم الجمعة، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) على موقعها الرسمي.

وكتبت "الفاف" في بيان لها أن " بتعيين الدكتور بن حمزة، تتدعم الجزائر بعضو آخر في الهيئة الإفريقية بكرة القدم".

وكانت الهيئة القارية قد عينت في أفريل الماضي، الرئيس الحالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، شرف الدين عمارة، ضمن لجنة المالية للفترة، "2022-2024".للتذكير، أن شرف الدين عمارة، كان قد أعلن استقالته من منصبه غداة فشل الفريق الوطني في التأهل لكأس العالم-2022 في قطر. وسيقدم استقالته الرسمية، خلال الجمعية العامة العادية المقررة يوم 16 جوان، حيث سيتم خلالها المصادقة على الحصيلتين الأدبية والمالية لسنة 2021.