Le ministre des Moudjahidine et ayants droits, Laïd Rebiga, s’est rendu, jeudi, au chevet du Moudjahid Tahar Zbiri, 93 ans, ancien officier de l’Armée de libération nationale (ALN) et commandant de la 1ère région militaire Historique.

Le ministre s’est enquis de son état de santé et lui a présenté ses vieux de l’Aïd.

Sur instruction du président Tebboune, le ministre des Moudjahidine s’est, également, enquis de l’état de santé de Youcef Khatib, chef de la wilaya IV Historique.

Le Colonel Youssef Khatib a tenu, à l’occasion, à remercier l’Etat pour ses efforts déployés pour assurer les soins médicaux aux anciens Moudjahidine.