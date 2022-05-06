أثنى النائب الثاني للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، برنار امسلام اليوم الجمعة بوهران على التحضيرات الجيدة التي قامت بها اللجنة الوطنية لتنظيم الدورة الـ16 للألعاب المتوسطية المقررة من 26 جوان إلى 6 جويلية، مبرزا أن هذه التظاهرة الرياضية "ستكون نجاحا لوهران وللجزائر".

وقال أمسلام خلال ندوة صحفية مشتركة عقب لقاءات تنسيقية بين اللجنة الدولية ولجنة التنظيم الوطنية: "نحن أكثر تفاؤلا مما كنا عليه والأمور تطورت في الأسابيع القليلة بشكل ايجابي وكبير. ونعتقد أن هذه الألعاب ستنظم بشكل جيد وتكون نجاحا لوهران والجزائر".

وأبرز في ذات السياق، أن كل التجهيزات الرياضية التي تحتضن الألعاب تم الانتهاء منها ولم يبق سوى بعض العتاد التي سيتم تنصيبه في الأيام القليلة القادمة، مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن " الرياضيين سيتم استقبالهم في أحسن الظروف بالقرية الاولمبية وسيكون عددهم حسب تصريحات اللجان الاولمبية بين 4000 و4500 رياضي".

كما نوه النائب الثاني للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، بالتسهيلات التي قدمتها الجزائر بخصوص مسالة التأشيرة، مضيفا أن سيتم تقديم للرياضيين والمرافقين بطاقات الاعتماد عند قدومهم إلى مطاري وهران والعاصمة والتي ستأخذ صفة التأشيرة.

وأشار المتحدث إلى أن الموقع الالكتروني الخاص بالطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية، يقدم كل المعلومات والإجابات لتساؤلات اللجان الاولمبية للدول المشاركة في الدورة.

وبخصوص حفلي افتتاح دورة وهران لألعاب البحر المتوسط، أوضح امسلام انه تمت الموفقة على اقتراحات الحفلين اللذين كما قال "سيكونان رائعين"، زيادة إلى البرنامج الثقافي الذي سيشارك فيه الفنانون الجزائريون في مختلف المجالات.

من أجهة أخرى، ذكر ذات المسئول أن بعض التخصصات الرياضية في طبعة وهران ستحسب نتائجها للتأهل إلى البطولات العالمية والألعاب الأولمبية المقبلة.