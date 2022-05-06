بدأ التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عملية إفراج عن عدد من السجناء الحوثيين، بموجب هدنة، تستمر لشهرين، بين الحوثيين المدعومين من إيران والتحالف الذي يدعم الحكومة المعترف بها دوليا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الأسرى سيُنقلون، اليوم الجمعة، على ثلاث مراحل من مدينة أبها السعودية إلى ميناء عدن جنوب اليمن، التي تتخذها الحكومة المدعومة من الرياض عاصمة مؤقتة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه من المقرر إطلاق سراح أكثر من 163 معتقل.

ووافق الحوثيون في مارس الفائت على عمليات لتبادل أسراهم لدى التحالف، سيُطلق بموجبها سراح نحو 1400 من مقاتليهم مقابل أكثر من800 موظف موالٍ للحكومة المؤقَتة في عدن.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد أعلن، في الثلاثين من مارس الماضي، وقف عملياته القتالية؛ بهدف تهيئة الظروف لإنجاح المشاورات اليمنية التي شهدتها الرياض في اليوم نفسه بدعوة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمم المتحدة.