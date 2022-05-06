حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أنّ مالي قد تنهار إذا سحبت المنظمة الدولية القبعات الزرق من هذا البلد، مقترحا حلاً يقوم على تشكيل بعثة عسكرية أفريقية بتفويض قوي من مجلس الأمن الدولي.

وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة "آر إف إي" الفرنسية وأذيعت يومي الأربعاء والخميس، قال غوتيريش إنّ "الوضع الحقيقي هو أنّه من دون مينوسما سيكون الخطر هائلاً بأن تنهار البلاد".

وأضاف "لن أقترح إنهاء هذه المهمة لأنّني أعتقد أن العواقب ستكون وخيمة"، مشدّدا على أن المطلوب في مالي حاليا "ليس قوة لحفظ السلام بل قوة قوية لفرض السلام ومكافحة الإرهاب".

وشدد الأمين العام على أن "هذه القوة القوية يجب أن تكون قوة أفريقية تابعة للاتحاد الأفريقي ولكن بتفويض من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع وبتمويل إلزامي".

ويسمح الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باستخدام القوة المسلحة في حال وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين.

وتواجه مينوسما انتقادات بسبب محدودية تفويضها، وقد طالب الكثير من القادة الأفارقة بتعزيز هذا التفويض. والدول الأفريقية هي المساهم الأكبر في عديد بعثة مينوسما