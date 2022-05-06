برمجت وزارة الثقافة والفنون، عبر مختلف مديرياتها الولائية، برنامجا ثقافيا وفنيا، ثريا ومتنوعا، بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى ال77 لمجازر 8 ماي 1945.

و حسب بيان للوزارة، خصصت مديرية الثقافة لولاية الجزائر العديد من النشاطات لفائدة الأطفال بينها ورشات فكرية وفنية ورحلات إلى متحفي المجاهد والجيش وكذا معارض للصور والكتب التاريخية، بمشاركة العديد من الجمعيات.

وأعدت من جهتها مديرية الثقافة لولاية أدرار نشاطات متنوعة من أناشيد وطنية ومعارض صور تاريخية ومسابقات فكرية حول مجازر 8 ماي، وهذا بهدف "التذكير بها، والتحفيز على البحث في تاريخ الثورة التحريرية ..".

وبمديرية الثقافة لولاية أم البواقي برمجت نشاطات تتضمن معرضا للكتاب التاريخي وعرضا مسرحيا ومسابقات ومحاضرات حول هذه المجازر الشاهدة على بشاعة المستعمر الفرنسي، بالإضافة ليوم دراسي حول علاقة الثقافة بالتاريخ.

و خصصت مديرية الثقافة لولاية البليدة بهذه المناسبة أناشيد وطنية وعرضين، مسرحي وغنائي، وكذا معرض للكتاب التاريخي مع برمجة مجموعة من الأفلام الوثائقية حول تاريخ الجزائر.

و ستعرف مديرية الثقافة لتمنراست بث أناشيد وطنية مع برمجة ندوة حول الذاكرة الوطنية وعرض فيلم وثائقي حول تاريخ الجزائر وكذا معارض للصور والكتب التاريخية بالإضافة للعديد من النشاطات الموجهة الأطفال.

و برمجت مديرية الثقافة لبجاية عرض فيلم سينمائي حول هذه مجازر 8 ماي ومعرض متنوع حولها وكذا نشاطات خاصة بالأطفال، في حين ستكون مديرية الثقافة لتلمسان على موعد مع معارض للصور والكتب التاريخية.

و خصصت مديرية الثقافة لولاية سطيف برنامجا ثريا من عروض فنية ومسرحية وسينمائية، مع بث أناشيد وطنية، بالإضافة لتنظيم معارض للصور والكتب التاريخية وندوة تاريخية، وكذا العديد من النشاطات لفائدة الأطفال.

وبمديرية الثقافة لولاية وهران ستقام محاضرات وأمسيات شعرية ومعارض للصور والكتب التاريخية بالإضافة لبرمجة فيلم وثائقي حول مجازر 8 ماي