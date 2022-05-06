أجريت، اليوم الجمعة، ثلاثة مواجهات في افتتاح الجولة 29 من الرابطة المحترفة الأولى، شهدت عودة الرائد شباب بلوزداد بنقطة من تنقله إلى تيزي وزو لمواجهة الشبيبة المحلية.

وانتهت قمة الجولة التي احتضنها ملعب الأول نوفمبر في تيزي وزو بالتعادل السلبي بعدما فشل مهاجمو الفريقين في هز الشباك طيلة التسعين دقيقة.

ويبقى أبناء العقيبة في المركز الأول برصيد 53 نقطة، فيما يلتحق "الكناري" بالوصافة رفقة مولودية الجزائر مؤقتا (48 نقطة) في انتظار إجراء مقابلات الغد.

وعلى ملعب عمر حمادي ببولوغين، حقق اتحاد الجزائر أول فوز في البطولة بعد تسعة مقابلات كاملة، وجاء ذلك على حساب الجريح وداد تلمسان بنتيجة هدفين مقابل صفر سجلهما عثماني (د44) وآيت الحاج (د79).

هذه النتيجة تبقي الزيانيين في المؤخرة بـ13 نقطة، فيما يرفع العاصميون رصيدهم إلى النقطة 42 في المرتبة الثامنة.

من جهته، حقق أمل الأربعاء فوزا ثمينا على نادي بارادو بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة الاربعاء.

وسجل عمار أوكيل ثلاثية فريقه في (د10 و75 و79)، بينما سجل يوسف بوزوك الهدف الوحيد للباك من ضربة جزاء (د 24).

وبعد هذه النتيجة، قطع أمل الأربعاء شوطا حاسما في رحلة ضمان البقاء باحتلاله المركز 12 مؤقتا برصيد 35 نقطة، فيما يبقى "الباك" مؤقتا في الصف الثالث بمجموع 47 نقطة.

وستتواصل الجولة يوم غد السبت بإجراء خمس مباريات وتأجيل لقاء، وفاق سطيف-سريع غليزان إلى موعد لاحق بسبب مشاركة الوفاق في مباراة الذهاب لرابطة الأبطال الإفريقية المقررة يوم غدا لسبت بالعاصمة المصرية، القاهرة.

النتائج:

الجمعة 6 ماي:

أمل الأربعاء - نادي بارادو 3-1

شبيبة القبائل - شباب بلوزداد 0-0

اتحاد الجزائر - وداد تلمسان 2-0

السبت 7 ماي:

نصر حسين داي - أولمبي المدية

هلال شلغوم العيد -نجم مقرة

أولمبي الشلف - مولودية وهران

- شبيبة الساورة - شباب قسنطينة

اتحاد بسكرة - مولودية الجزائر

مباراة مؤجلة:

وفاق سطيف - سريع غليزان

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 53 25

2. مولودية الجزائر. 48 28

--. شبيبة القبائل 48 28

4. شبيبة الساورة 47 26

--. نادي بارادو 47 28

6. شباب قسنطينة 44 27

--. أولمبي الشلف 44 28

8. اتحاد الجزائر 42 28

9. وفاق سطيف 40 24

--. اتحاد بسكرة 40 27

11. نجم مقرة 37 28

12. أمل الأربعاء 35 28

13. مولودية وهران 33 26

14. هلال شلغوم العيد 31 28

15. أولمبي المدية 28 28

16. نصر حسين داي 22 28

17. سريع غليزان 16 28

18. وداد تلمسان 13 28