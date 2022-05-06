أكد المسؤول البرلماني الروسي أندري تورتشاك، اليوم الجمعة، أن روسيا ستبقى في جنوب أوكرانيا إلى الأبد، وذلك خلال زيارته مدينة خيرسون الأوكرانية التي أعلنت موسكو السيطرة التامة عليها منذ مارس الماضي.



وقال تورتشاك، النائب الأول لرئيس المجلس الاتحادي الروسي كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية: "إذ اتوجه الى سكان منطقة خيرسون، أود أن اقول مجددا إن روسيا موجودة هنا الى الأبد. يجب عدم التشكيك في ذلك".



وهي المرة الأولى يعلن مسؤول روسي رفيع عزم موسكو على البقاء في الاراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا في 24 فيفري



واضاف تورتشاك: "لن تكون هناك أي عودة الى الماضي. سنعيش معا، سنطور هذه المنطقة الغنية بتراثها التاريخي وشعبها الذي يقيم هنا"