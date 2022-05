La fédération internationale de football FIFA a rendu vendredi soir son verdict concernant le match Algérie-Cameroun et signifié à la fédération algérienne de football FAF une fin de non-recevoir de sa réclamation introduite auprès de cette instance concernant le match barrage retour Algérie – Cameroun, du 29 mars 2022 qualificatif pour la Coupe du Monde 2022.

La FIFA a indiqué dans sa correspondance à la FAF que le match Algérie – Cameroun comptant pour les barrages retour du Mondial 2022, ne sera pas rejoué comme l’espèrent beaucoup d’algériens supporters des « Verts ».

L’instance fédérale a même divulgué le contenu de la correspondance de la FIFA. « Nous regrettons que, selon votre appréciation, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre. Nous avons pris bonne note des éléments de votre courrier et nous pouvons d’ores et déjà vous garantir que l’ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres « vidéo », conformément aux Lois du Jeu et au protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage », peut-on lire dans ledit communiqué. La réclamation introduite par la Fédération algérienne de football (FAF) contre l’arbitre gambien Bakary Gassama a, donc, été déboutée par la FIFA.