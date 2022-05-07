راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم " FIFA" الاتحاد الجزائري لكرة القدم " FAF" للرد على ملف التظلم الذي تقدمت به الجزائر حول مباراة الإياب بين الجزائر والكاميرون في 29 مارس 2022 المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ، حيث أبلغت الهيئة الكروية أنها " وبعد الفحص الدقيق للمباراة، نأسف أن يكون لقرارات الحكام تأثيرا سلبيا على نتيجة المباراة. "

وبررت لجنة التحكيم على مستوى الهيئة الكروية الدولية قرارها كالآتي :

"نأسف لأنه، وفقًا لتقديركم، يمكن أن يكون لقرارات الحكام تأثير سلبي على مسار اللقاء. لقد لاحظنا جيدًا عناصر رسالتكم ويمكننا بالفعل أن نضمن أن جميع الحوادث التي حدثت أثناء المباراة قد تم فحصها بعناية من قبل حكمي "الفيديو" ، وفقًا لقوانين اللعبة وبروتوكول الفار".