أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت بتساقط أمطار غزيرة تتخللها زخات رعدية على عدة ولايات بشرق ووسط البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن أمطارا غزيرة تتخللها زخات رعدية، ستتهاطل بداية من الساعة الثالثة من فجر اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، ڤالمة، قسنطينة، ميلة، شمال سطيف، البويرة، تيزي وزو، برج بوعريريج، أم البواقي، خنشلة وتبسة.

وأشار نفس المصدر إلى إن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 20 و40 ملم محليا.