أكدت إدارة الرئاسة الكوبية، في بيان لها، إن عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في فندق "ساراتوغا" وسط العاصمة هافانا وصل إلى 22 شخصا، من بينهم طفل. ونقل 64 مصابا إلى المستشفى بما في ذلك 14 طفلا.

ووقع صباح أمس الجمعة، انفجار للغاز في الفندق المذكور، أسفر عن تدمير واجهة المبنى حتى الطابق الخامس وألحق أضرارا بالمباني المجاورة.

ووصفت السلطات، ما جرى بالحادث المؤسف، وأشارت إلى أن مستثمري الفندق يملكون التصاريح والتراخيص اللازمة لاستثمار المعدات الغازية.

والفندق من فئة 5 نجوم يضم 96 غرفة ويقع في هافانا القديمة، كما يضم أيضا حانتين ومطعمين ومسبحا فوق السطح.