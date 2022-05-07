توفي شخصان وأصيب خمسة آخرون في حادث مرور وقع صبيحة اليوم السبت بالطريق الوطني رقم 89 الرابط بين ولايتي المسيلة والجلفة.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحة "طريقي" إن الحادث المروري المميت الناجم عن اصطدام بين سيارة نفعية وأخرى سياحية، وقع بالطريق الوطني رقم 89 الرابط بين ولايتي المسيلة والجلفة وبالضبط بين بلديتي بوسعادة وسيدي عامر في منطقة النقيب.

وأضاف نفس المصدر إن هذا الحادث المروع أسفر عن وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان وتحويلهم إلى المؤسسة الصحية المحلية.

من جهتها فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتامسة تحقيقا لتحديد ملابسات وقوع هذا الحادث المروري المروع.