يستضيف سهرة اليوم السبت، نادي الأهلي المصري ضيفه وفاق سطيف على ملعب " السلام" وذلك لحساب ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا. ويأمل ممثل الكرة الجزائرية بالعودة من القاهرة بنتيجة إيجابية يؤمن بها لقاء الإياب الخامس، خاصة وأن النسر الأسود نجح في إزاحة الترجي من سباق النهائي.

ولم تكن مهمة أصحاب اللونين الأبيض والأسود بالسهلة أمام منافس من العيار الثقيل له تقاليد وعادات في هذه المنافسة العريقة.

وقال مدرب الوفاق داركو نوفيتش خلال الندوة الصحفية قبل المواجهة:" سعداء بالتواجد في القاهرة، لخوض مواجهة قوية ضد أكبر فريق في إفريقيا، وحامل اللقب".

وأضاف: "نعلم جيدا أن تأهلنا على حساب الترجي التونسي مفاجأة كبيرة، بالنسبة للكثير من المتابعين، لكننا لا نفكر في مفاجأة جديدة أمام الأهلي، هدفنا أن نضع خطة مناسبة، ونظهر بصورة جيدة".

وبالرغم من الضائقة المالية التي أثرت على النادي هذا الموسم إلا أن لاعبي الوفاق لا يبخلون في كل مرة يواجهون فيها كبار القارة في الوقوف النّد للنّد أمام الخصم إذ أوضح اللاعب زيتي في هذا الصدد: " "سنلعب بروح قتالية، وكان لي الشرف أن لعبت مع شبيبة القبائل في نصف نهائي دوري الأبطال، والآن أخوض نفس المهمة مع وفاق سطيف، وأحلم بالتتويج باللقب القاري".

أما مدرب الأهلي المصري، الجنوب إفريقي موسيماني الذي يملك خبرة كبيرة في المنافسات القارية قال: لدينا مباراة أمام فريق كبير، وفاق سطيف أخرج فريق كبير مثل الترجي وهو ما يكشف أنه خصم قوي، ليس فقط أخرج الترجي وإنما أخرجه على أرضه في تونس".

وأضاف "فريق يلعب بشكل قوي في ملعبه وخارجه ويملك مدير فني جيد وحارس مرمى ممتاز، وهو ما شاهدناه في مباراتهم التي درسناها".

وأردف: " ثلاثة لاعبين في سطيف سبق لي مواجهتهم مع صن داونز، ولديهم مدير فني جيد ولست متفاجئ من وصولهم لنصف النهائي".

للإشارة فإن لقاء الإياب، سيلعب يوم الرابع عشر من ماي الجاري على الساعة الثامنة ليلا بملعب الخامس جويلية.