عثر، أعوان الحماية المدنية التابعين لوحدة القطاع ببلدية زمالة الأمير عبد القادر، على جثة الشاب (م. محمد)، معاق ذهنيا يبلغ من العمر 21 سنة، بمنطقة "المحكة" جرفته مياه وادي طويل، وكانت عمليات البحث عنه جارية منذ مساء الثلاثاء الماضي.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن عمليات البحث التي تكللت بالنجاح في العثور على جثة المفقود تمت بمشاركة الفرقة السينو تقنية للحماية المدنية، وعناصر من الدرك الوطني وعدد من المواطنين المتطوعين.

ومن جهة أخرى، انتشل، مساء أمس الجمعة، أعوان الحماية المدنية جثة غريق من بركة مائية بالمنطقة الصناعية رقم 2 بزعرورة بالضاحية الغربية لمدينة تيارت.

وعلم من الحماية المدنية أن الضحية يبلغ من العمر 17 سنة، نقلت جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى يوسف دمارجي، ولم تحدد مصالح الحماية المدنية ظروف هذه الحادثة، إن كان الضحية يسبح في البركة تزامنا وارتفاع درجة الحرارة أم أن الأمر يتعلق بسقوط، وفتحت المصالح المعنية تحقيقا.