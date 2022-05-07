أكد مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه قد تقرر خلال اجتماع المكتب التنفيذي، العودة مجددًا إلى مناقشة نظام مسابقة دوري أبطال إفريقيا حسبما أوضحه موقع " الكاف أونلاين". وسيناقش الكاف، العديد من التعديلات المحتملة، بداية بإمكانية إلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين وذلك على خطى الاتحاد الأوروبي، الذي اعتمده في مسابقات دوري الأبطال والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر. كما سيحسم المكتب التنفيذي بالكاف، استمرار قرار إجراء المباراة النهائية في ملعب محايد، أو العودة لاعتماد نظام الذهاب والإياب.

واجتمع المكتب التنفيذي لـ "الكاف"، الأربعاء الماضي لمناقشة العديد من الملفات، أبرزها البلد المستضيف لنهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، إذ تعد السنغال الأقرب لذلك، وبالتحديد الملعب الجديد.

وأفاد المصدر ذاته أن الكاف استبعد إجراء المباراة النهائية للنسخة الحالية من دوري الأبطال في المغرب، بعد اعتراض الجزائر ومصر وأنغولا، التي تمتلك فرق في الدور نصف النهائي.