Les services de météorologie ont prévus pour aujourd'hui samedi une persistance des pluies, et de l'activité orageuse qui ont marquées ces dernièrs jours les wilayas du centre et de l'est du pays.

Un bulletin spécial de vigilance Orange a justement été publié à cet effet, il concernera principalement les wilayas de Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Taref, Souk Ahras, Guelma, Mila, Le Nord de Setif, Bouira, Tizi Ouzou, Bordj Bou Arriredj, Oum El Bouaki, Khenchela et Tébessa, avec des quantités de pluies attendues variant entre 20 et 40 mm localement, entre 03h00 du matin et 21h00.