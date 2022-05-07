كشفت اليوم السبت، تقارير إعلامية إسبانية أن نادي برشلونة قد أعاد فتح ملف انتداب ظهير أيسر خلال الصائفة المقبلة. وكشفت صحيفة " ألموندو ديبورتيفو"، أن الفريق الكتالاني، يريد إبرام صفقة جديدة ليس فقط من أجل إراحة جوردي ألبا بل كذلك حتى يخلق نوعا من المنافسة.

المصدر ذاته أوضح أن الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني لاعب بوروسيا غلادباخ الألماني، ضمن أجندة مسؤولي " البلوغرانا"، رفقة 11 لاعبا ينشطون في مختلف الدوريات الأوروبية. وختمت "ديبورتيفو"، على أن بن سبعيني صاحب الـ 27 عاما قد يكون حلا في الفترة المقبلة، خاصة وأن عقده ينتهي في جوان 2023، ما يدفع غلادباخ لبيعه قبل والاستفادة منه ماليا.