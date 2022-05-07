افتتحت، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أشغال الطبعة الـ 26 ليوم الطاقة بحضور عدة أعضاء من الحكومة وخبراء من القطاع الطاقوي.

وجرى حفل افتتاح هذا اليوم الدراسي، الذي نظم تحت شعار: "العيد الـ 60 للاستقلال: من أجل انتقال طاقوي بالهيدروجين الأخضر"، بحضور وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان ووزير الصناعة، أحمد زغدار. كما تميزت هذه الطبعة بمشاركة طلاب المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات.

وسيشهد هذا اليوم الدراسي تنشيط العديد من الندوات حول مواضيع ذات صلة بالانتقال الطاقوي على غرار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة والهيدروجين وامكانيات الطاقة الحرارية على المستوى الوطني وكذا مساهمة المخزونات الغابية في هذا الانتقال.