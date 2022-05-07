أعلن نادي تشلسي الإنجليزي أنه توصل إلى اتفاق يسمح بانتقال ملكيته إلى التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي الذي يحظى بدعم مجموعة "كليرليك كابيتال"، ويعد بولي هو المالك الشريك لفريق لوس أنجلوس دودجرز بدوري البيسبول الأمريكي.

وقال النادي اللندني في بيان اليوم السبت: "يُتوقع أن يُبرم البيع في أواخر ماي بعد إتمام جميع الخطوات المطلوبة، وسيُكشف عن مزيد من التفاصيل بحلول ذلك الموعد".

وذكرت صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية في وقت سابق أن صفقة استحواذ التحالف -بقيادة بولي- على نادي تشلسي بلغت قيمتها 4 مليارات جنيه إسترليني (نحو 4.9 ).مليارات دولار وأجرت مجموعة بولي (تضم الملياردير السويسري هانزيورج فيس ورجل الأعمال البريطاني جوناثان غولدستين) مفاوضات حصرية لشراء تشلسي عقب رفض عرض من الملياردير البريطاني جيم راتكليف.

ويحتل تشلسي المركز الثالث برصيد 66 نقطة، وجمع نقطة واحدة فقط من آخر 4 مباريات، ومع تبقي 4 جولات يتصارع مع أرسنال (63) وتوتنهام (61) على مقعدين بدوري أبطال أوروبا.