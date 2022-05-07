أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، يوم السبت بالجزائر العاصمة، أن الجزائر قادرة على لعب دور إقليمي بارز في مجال إنتاج الهيدروجين. وفي كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الـ 26 للطاقة، أوضح عرقاب أن "المعلومات الأولية تظهر أن الجزائر تملك إمكانيات كبيرة، تسمح لها بأن يصبح لها دورا إقليميا بارزا في هذا المجال، من خلال توفرها لموارد هائلة من الطاقة الشمسية وشبكات واسعة ومندمجة لنقل الكهرباء والغاز واحتياطيات كبيرة من المياه، وكذا قدرات كبيرة في مجالات البحث والتطوير".

وأضاف الوزير أن الجزائر تمتلك مقومات "كبيرة ومزايا تنافسية" تؤهلها للدخول في صناعة الهيدروجين، مشيرا على وجه الخصوص إلى توافر مصادر الغاز الطبيعي لدعم إنتاج الهيدروجين الأزرق.

وبهذا الخصوص، اعتبر بأن الهيدروجين الأزرق (ينتج انطلاقا من الغاز مع احتجاز الانبعاثات الكربونية) يعد "مهما" على المديين القصير والمتوسط حتى يمكن إنتاج الهيدروجين الأخضر (ينتج انطلاقا من الطاقات المتجددة) بـ "فعالية وجدوى اقتصادية عالية".

كما تتمتع الجزائر -يضيف الوزير-بموقع استراتيجي وموانئ ومنشآت قاعدية لنقل الغاز، كفيلة بتلبية الطلب المحلي والإقليمي والعالمي على الهيدروجين، إضافة إلى خبرتها الطويلة في التكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال، وكذلك توافر الخبرات الفنية والقدرات التصميمية في قطاع الطاقة للمساهمة في التصنيع المحلي لمعدات إنتاج الهيدروجين.

وقال عرقاب "كل هذه المؤهلات ستمكن بلدنا من الاندماج بسرعة في الديناميكيات الإقليمية لتطوير للهيدروجين"، مذكرا بأن وزارة الطاقة والمناجم كلفت من قبل الحكومة من أجل صياغة استراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين، من خلال لجنة وزارية مشتركة متكونة من قطاعات الطاقة، الانتقال الطاقوي، التعليم العالي والبحث العلمي، الشركات الناشئة والمالية، إضافة إلى محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

ويرى عرقاب إن تطوير الهيدروجين في الجزائر يستدعي توفير مجموعة من المتطلبات الأساسية ورفع عدة تحديات من أجل انشاء بيئة اقتصادية مناسبة. ويتعلق الأمر تحديدا بإعداد إطار تشريعي وتنظيمي ملائم، تحديد القطاعات ذات الأولوية لاستعمال الهيدروجين، تحضير وتأهيل رأس المال البشري والبحث العلمي، إنجاز الدراسات اللازمة لبناء مشاريع تجريبية، البحث عن طرق التمويل وكذا تطوير علاقات وفرص التعاون الدولي.