يواجه سهرة اليوم السبت، نادي نيس الفرنسي فريق نانت وذلك في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم على ملعب " ستاد دو فرانس".

وأثنى مدرب نيس كريستوف غالتييه قبل موعد المواجهة الحاسمة على الدولي الجزائري هشام بوداوي وقال عنه: " إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، كان علينا إقناعه بأن يكون قادرا على اللعب في مركز آخر وتقديم كل ما يمكن تقديمه".

وأردف: " لم أرغب في تغيير هوية لعبه لكن كان عليه أن يتخذ بعض المعالم في طريقة لعبي، غالبا ما كان في المستوى ومفيدا للنادي".

وواصل حديثه عن خرّيج أكاديمية بارادو: " إنه لاعب يعطي توازنا معينا، ويمنح الكثير الفضل يعود إليه لأنه من الصعب للغاية إقناع اللاعب بالتغيير".

وختم: "كان عليه مواجهة ذكاءه وبعد نظره، خاصة وأن المنافسة صعبة في خط الوسط، لقد فتح عقله واستمتع كل هذا يشرفه، هشام إذا كان قدم موسما جيدا جدا فإن الشكر له أولا قبل كل شيء".