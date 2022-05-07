يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص لمناقشة مشاريع قوانين والاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا الأحد 08 ماي 2022، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول بالدراسة والمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار، بالإضافة إلى مشروع قانون يخص شروط ممارسة الأنشطة التجارية وكذا عرضين يتعلقان بمتابعة مشروع منجم الحديد بغار جبيلات وملف الولايات الجديدة".