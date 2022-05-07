وضع نادي الوداد البيضاوي المغربي قدما في نهائي رابطة أبطال إفريقيا بعدما عاد بفوز كبير من أنغولا على حساب على بترو أتليتكو بثلاثية مقابل هدف ضمن ذهاب نصف النهائي.

والتقى الفريقان على ملعب الحادي عشر من نوفمبر في أنغولا، زوال اليوم السبت، حيث تقدم الوداد بالهدف الأول عن طريق اللاعب يحيى عطية الله في الدقيقة 16، قبل أن يضيف يحيى جبران الهدف الثاني في الدقيقة 45 بتسديدة قذيفة من خارج منطقة الجزاء.

ومن خلال كرة رائعة ثنائية بين زهير وبينزا، سجل الأخير الهدف الثالث للوداد المغربي في الدقيقة 68 من عمر المباراة، فيما قلص بترو أتلتيكو الفارق في الدقيقة 82 عن طريق اللاعب جوب.

وتقام مواجهة الإياب بين الوداد وبترو أتليتكو على ملعب مركب محمد الخامس يوم الجمعة المُقبل الموافق لـ13 ماي الجاري.

يذكر أن المتأهل من مباراة الوداد وبترو أتليتكو سيلتقي مع الفائز من مواجهة الأهلي ووفاق سطيف في نهائي دوري الأبطال.