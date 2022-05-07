تمكنت وحدات الحماية المدنية من إنقاد 48 شخصا كانوا محاصرين وإخراج مركبات عالقة بسبب التقلبات الجوية التي شهدتها عدة مناطق بشمال البلاد خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به حصيلة لذات المصالح اليوم السبت.

وأوضحت ذات المصالح أنه "إثر التقلبات الجوية وتساقط الأمطار التي شهدتها عدة ولايات من الوطن، خاصة مستغانم، البليدة، معسكر، تيبازة، غليزان، الشلف وتيسمسيلت، قامت وحدات الحماية المدنية بعدة تدخلات تمثلت في إنقاد 48 شخصا كانوا محاصرين وعالقين وكذا إخراج مركبات عالقة في وسط المياه, بالإضافة إلى القيام بـ100 عملية امتصاص لمياه الأمطار المتسربة إلى بعض السكنات والمنشآت العمومية".