لم تسفر مقابلات الجولة الـ28 من الرابطة الثانية عن أي جديد على صراع الصعود بعدما تمكنت الأندية المعنية من تحقيق الفوز على بعد مقابلتين من النهاية.

في مجموعة وسط-شرق، حافظ اتحاد خنشلة على فارق النقطتين عن شباب برج منايل بعدما عاد بفوز ثمين من باتنة أمام الشباب المحلي (1-2)، في الوقت الذي تغلب الوصيف على مولودية العلمة بنفس النتيجة.

بهذا يبقى "لياسامكا" في الصدارة بـ63 نقطة، متقدما على أصحاب اللونين الأسود والأحمر (61 نقطة).

ولا يختلف الحال في مجموعة وسط-غرب، حيث يتواصل الصراع على أشده بين مولودية البيض وشباب تيموشنت اللذين حافظا على الصدارة مناصفة برصيد 62 نقطة لكل منهما.

وحقق فرسان الهضاب فوزا سهلا على شباب عين وسارة بهدفين دون مقابل، فيما انتظر شباب تيموشنت حتى الوقت القاتل ليسجل هدف الفوز على حساب اتحاد حجوط.

للتذكير، سيضمن متصدر كل مجموعة الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الموسم المقابل.

مجموعة وسط-شرق:

مولودية بجاية - جمعية عين مليلة 3 - 1

شباب باتنة - اتحاد خنشلة 1- 2

نجم التلاغمة - اتحاد ورقلة 3 - 2

اتحاد الشاوية - أ. برج بوعريريج 2 - 2

شبيبة سكيكدة - شبيبة بجاية 0 - 2

مولودية قسنطينة - اتحاد عنابة 4 - 1

شباب برج منايل- مولودية العلمة 2 - 1

حمراء عنابة - اتحاد الأخضرية 1 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد خنشلة 63 28

2. شباب برج منايل 61 28

3. نجم التلاغمة 45 28

4. شباب باتنة 43 28

5. اتحاد عنابة 40 28

--. جمعية عين مليلة 40 28

7. اتحاد ورقلة 38 28

--. اتحاد الشاوية 38 28

9. شبيبة سكيكدة 37 28

10. حمراء عنابة 35 28

--. مولودية بجاية 35 28

12. مولودية قسنطينة 34 28

13. مولودية العلمة 32 28

--. شبيبة بجاية 32 28

15. أ. برج بوعريريج 23 28

16.اتحاد الأخضرية 11 28.

مجموعة وسط-غرب:

جيل عين الدفلى - شبيبة تيارت 1 - 5

مولودية البيض - شباب عين وسارة 2 - 0

جمعية وهران - نجم بن عكنون 2 - 0

اتحاد حجوط - شباب تيموشنت 0 - 1

غالي معسكر - صفاء الخميس 0 - 0

اتحاد بلعباس - اتحاد الحراش 0 - 2

وداد بوفاريك - مستقبل وادي سلي 2 - 1

رائد القبة - مولودية سعيدة 1 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. مولودية البيض 62 28

--. شباب تيموشنت 62 28

3. رائد القبة 56 28

4. نجم بن عكنون 44 28

5. شبيبة تيارت 43 28

--. اتحاد الحراش 43 28

7. مستقبل واد سلي 40 28

--. مولودية سعيدة 40 28

9. جمعية وهران 37 28

10. غالي معسكر 36 28

11. وداد بوفاريك 35 28

12. صفاء الخميس 34 28

13. اتحاد حجوط 32 28

14. شباب عين وسارة 31 28

15. اتحاد بلعباس 23 28

16. جيل عين الدفلى 7 28.