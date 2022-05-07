وقع زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده، السبت، مرسوما يوجب على النساء ارتداء البرقع في الأماكن العامة بأفعانستان، في أحد أكثر القيود التي تفرض على المرأة صرامة، منذ استعادة الحركة سيطرتها على الحكم العام الماضي.

وجاء في المرسوم الذي كشفت عنه سلطات حركة طالبان أمام الصحافيين في كابول، أن النساء متوسطات العمر "ينبغي أن يغطين وجوههن باستثناء العينين بما تنص عليه أحكام الشريعة عندما يلتقين رجالا من غير المحرمين". مشيرا إلى أنه "يفضل أن تلازم النساء المنزل" إذا لم يكن لديهن عمل مهم في الخارج.

من جهة أخرى، عدد المرسوم عقوبات يواجهها أرباب العائلات الذين لا يفرضون على نساء في أسرهم ارتداء البرقع.

ومنذ عودة طالبان إلى الحكم في منتصف أوت الماضي، نشرت وزارتها المسماة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، توصيات عدة بشأن طريقة لباس النساء. لكن هذا أول مرسوم بهذا الشأن يصدر على المستوى الوطني.

وكانت الحركة قد فرضت على النساء حتى الآن وضع الحجاب الذي يغطي الرأس لكن يترك الوجه ظاهرا. لكنها كانت توصي بشدة بارتداء البرقع الذي سبق أن فرضته خلال فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001.