Les talibans au pouvoir en Afghanistan ont imposé samedi aux femmes de porter à nouveau la burqa dans l'espace public.

Un décret signé par le guide suprême du mouvement islamiste, Haibatullah Akhundzada, précise que si une femme ne couvre pas totalement son visage en public, son père ou un de ses proches masculins risquera une peine de prison ou de perdre son emploi public.

"Nous invitons le monde a coopérer avec l'Emirat islamique et le peuple d'Afghanistan. Ne faites pas pression sur nous, parce que l'histoire peut témoigner que les Afghans ne cèdent pas à la pression", a déclaré le ministre pour la Promotion de la vertu et la Prévention du vice, Mohammad Khalid Hanafi, pendant une conférence de presse.

Les talibans avaient rendu le port de la burqa obligatoire lorsqu'ils étaient au pouvoir à Kaboul entre 1996 et 2001, une pratique qui s'est depuis perdue dans les centres urbains, même si la grande majorité des femmes sont voilées.