لقي شخص حتفه اليوم السبت إثر انهيار ترابي بورشة أشغال لحفر قنوات الصرف الصحي ببلدية سيدي عكاشة بالشلف، حسبما علم اليوم السبت من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح بيان لهذه المديرية أن الحادث الذي وقع بورشة أشغال لحفر قنوات الصرف بأحد البنايات السكنية الموجودة قيد الانجاز قرب محطة نقل المسافرين ببلدية سيدي عكاشة، تمثل في انهيار كمية من التراب على عامل يبلغ من العمر 37 سنة في حفرة ذات عمق 2,5 متر.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لبلدية سيدي عكاشة لتقديم الإسعافات للضحية في عين المكان إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته البليغة.

وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، تم تحويل جثة الضحية إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية بتنس، وفقا لذات المصدر.