تألق الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، مع ناديه لوغانو بعدما قاده للإطاحة بنظيره يونغ بويز، اليوم السبت، في إطار الجولة 33 من الدوري السويسري.

وسجل اللاعب السابق لوفاق سطيف ثنائية في الدقيقتين 49 و70 سمحت لأصحاب اللونين الأسود والأبيض بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا قلص لوغانو (المرتبة الرابعة، 50 نقطة) الفارق عن منافس اليوم، الذي يحتل المركز الثالث، إلى ثلاث نقاط فقط.

وسيسعى عمورة إلى إنهاء الموسم بقوة مع ناديه قبل ثلاث جولات عن النهاية من أجل احتلال مكانة في "البوديوم" وضمان مشاركة أوروبية الموسم المقبل.

وكان ابن جيجل قد مر بفترة صعبة وغاب لفترة طويلة عن الميادين بعد العودة من المشاركة في "كان" الكاميرون.