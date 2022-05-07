حسمت الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) موقفه النهائي من قضية الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الجزائري بخصوص إعادة مباراة المنتخب الوطني ضد الكاميرون ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وقال متحدث باسم "الفيفا" لوكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، أن الهيئة الكروية الدولية تعتبر الملف مغلقًا.

وكانت "الفاف" قد نشرت، في وقت سابق، رد لجنة الحكام في "الفيفا" جاء فيه: "نأسف لأنه، وفقًا لتقييمكم، قد يكون لقرارات الحكام تأثير سلبي على مسار المباراة. (...) تم التدقيق بجميع الحوادث التي وقعت أثناء المباراة بعناية من قبل حكام الفيديو، وفقًا لقوانين اللعبة وبروتوكول حكم الفيديو المساعد".

واكتفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم بنشر نص رد "الفيفا" كما ورد لها دون تقديم توضيحات للجمهور الجزائري، ما ترك باب التأويلات مفتوحا.