اختتمت، اليوم السبت، الدورة الرياضية لسباق الدراجات المنظمة تخليدا للذكرى الـ77 لمجازر 08 ماي 1945 بڨالمة، بإدخال تعديل على المرحلة الثانية من السباق، تمثل في تغيير مسار السباقات، بعد تشاور مع لجنة التحكيم والفرق المشاركة، بسبب رداءة الأحوال الجوية وتساقط كميات معتبرة من الأمطار، حسبما أكده لنا رئيس النادي الهاوي متعدد الرياضات حمام دباغ، الشاب عبدو ڨميحي .

وعرفت المرحلة الثانية من دورة الدراجات التي نظمت لأول مرة بمدينة حمام دباغ غربي ڨالمة، عرفت تنظيما مقبولا من مسيري النادي وشباب البلدة السياحية ومسير ي الفرق المشاركة، الذين تمنوا عقد دورات وتظاهرات أخرى لسباق الدراجات مستقبلا.

وقد انطلقت فئة الأصاغر، في حدود التاسعة صباحا، في مسار مغلق، من مخرج مدينة حمام دباغ نحو ڨالمة، على مسافة 03 كلم، ثم العودة بما مجموه 24. كما انطلقت بعدها سباق فئة الأشبال على مسافة 37 كلم، بتحدي كبير للظروف المناخية التي تميّزت بتساقط كميات كبيرة وغزيرة من الأمطار على امتداد مسار السباقات.

وقد أسفرت النتائج في النهاية، حسب الشاب عبدو ڨميحي، عن تتويج فريق دراجات ابن باديس لولاية قسنطينة بثلاث مراتب أولى للأشبال الذكور، فيما عادت المرتبة الأولى للشبلات إلى المتسابقة بحري تسنيم من نادي بونة (عنابة) للدراجات، ومرتبة ثانية للمتسابقة بليلي حسناء من نادي الحجار للولاية نفسها.