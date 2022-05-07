قام والي الجزائر أحمد معبد، بزيارة عمل وتفقد، شملت الشواطيء عبر الشريط الساحلي للولاية.

وتأتي الزيارة حسب بيان للوزارة، "للوقوف على مدى جاهزيتها خلال موسم الاصطياف الداخل".

وفي شاطيء البهجة، على مستوى الدائرة الإدارية للشراقة، أمر المسؤول بضرورة التجهيز وصيانة الإنارة العمومية على مستوى الشواطئ وضمان توفر الربط بشبكة الكهرباء على مدار 24 ساعة، لتوفير الجو الملائم لاستقبال العائلات خاصة في الفترة المسائية.

كما دعا إلى توفير أماكن للاستحمام والربط بالماء الشروب لفائدة المواطنين المتوافدين على الشواطئ، إضافة إلى ضمان الحرية التامة للمواطنين في استخدام واستغلال شمسياتهم الخاصة ومجانية الدخول للشواطئ.

ومن التعليمات التي أسداها الوالي هي السهر على تهيئة مواقف السيارات والمداخل من خلال وضع الإشارات المرورية المناسبة من طرف مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري.