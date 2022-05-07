احتج، السبت، مكتتبون في الصيغة السكنية "عدل"2، المقبولة ملفاتهم، منهم من سدد الشطر الأول فقط، ومنهم الذين لم يتلقوا أي استدعاء للتسديد.

ونظمت الوقفة أمام مقر وزارة السكن والعمران والمدينة بالجزائر العاصمة، حيث حضر المعنيون من أكثر من ولاية لنقل انشغالهم.

ومن مطالب المحتجين استدعاء جميع المكتتبين المتبقين المعنيين بدفع الشطر الأول وتوضيح طريقة الدفع وتحديد آجالها، مع احترام رقم التسلسلي خاصة وفتح المنصة للتسجيل، كما دعوا إلى تمكين المكتتبين المتبقين من الاستعلام عن ملفاتهم وما يشوبها من نقائص لتداركها وتسديد مستحقات سكناتهم .

وتمت تفرقة المحتجين من طرف أعوان الأمن.