اجتمع اليوم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة بمدير مشروع صوليفم بالجزائر دان كورك، حيث تبادل الطرفان وجهة نظرهما في الاقتصاد غير منظم، الذي يشكل حجرة عثرة لاقتصاد البلدان.

وعرض مدير المشروع دان كورك شرحا مفصلا عن البرنامج الذي يندرج ضمن الحوار الإجتماعي، حيث يهدف الى خلق النظامية في الاقتصاد وفي سوق العمل، وتطوير أنظمة التدريب والتعرف على المهارات، من خلال وضع استراتيجية وطنية متكاملة تسهل عملية انتقال العاملين والمنشآت من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم.

من جهته، أكد لباطشة أن مشاركة الجزائر في مشروع صوليفم، سيساعد الحكومة في مراقبة النشاطات الاقتصادية غير الرسمية التي لا تخضع للضرائب ولا تدخل ضمن الناتج القومي الاجمالي، من أجل احصائها وضبطها وتنظيمها وادماجها ضمن الاطار الرسمي والقانوني.

كما ركز الطرفان على كيفية إقامة حوار اجتماعي فعال بهدف اعطاء الطابع الرسمي على اقتصاد البلاد ومساعدة الشباب في الحصول على مناصب عمل في القطاع المنظم.

ويمثل مشروع صوليفم الإقليمي، أحد مكونات برنامج صوليد والذي يتم تنفيذه بشكل أساسي من قبل منظمة العمل الدولية ومكاتبها الإقليمية في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.