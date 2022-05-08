أسدى والي الجزائر أحمد معبد، تعليمات بخصوص شاطيء ومسبح الكيتاني.

وخلال زيارة العمل التفقد، التي قادته لعدد من الشواطيء عبر الشريط الساحلي للولاية، أمر بضرورة الإسراع في إعداد دراسة تقنية عاجلة من أجل إعادة فتح المسبح (04 أحواض لمختلف الفئات العمرية).

كما كلف الوالي، عددا من المسؤولين بإعادة فحص وضعية المسبح وصياغة تقرير مفصل عن كل جوانبه والتجهيزات الموجودة بها للتأكد من صلاحيتها والعمل على إصلاح أو اقتناء التالف منها، وذلك لتدخل التحفة الرياضية حيز الخدمة في أقرب الآجال، وهي التي لطالما كانت قبلة للاستجمام والنزهة وممارسة كل الرياضات البحرية والمائية، لسكان المنطقة والمناطق المجاورة وكل زوار العاصمة.