أدنت الجزائر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف، اليوم السبت، محطة لرفع المياه بقناة السويس في مصر، الذي اسفر عن سقوط عديد من الوفيات والجرحى في صفوف القوات المسلحة المصرية .

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخرج، في بيان لها: "تدين الجزائر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف، اليوم السبت 7 ماي 2022، محطة لرفع المياه بقناة السويس في جمهورية مصر العربية الشقيقة، مسفرا عن عديد الوفيات والجرحى في صفوف القوات المسلحة المصرية" .

وأضافت: "وإذ تتقدم بأخلص التعازي لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، تعرب الجزائر عن تضامنها التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا كما تؤكد دعمها الكامل لجهود السلطات المصرية الرامية لمكافحة الارهاب".

وختمت: تجدد الجزائر دعوتها لتعزيز آليات مكافحة الارهاب على المستويين الإقليمي والدولي من أجل ضمان رد مشترك وفعال ضد هذه الآفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن عرقلة جهود التنمية الاقتصاديةّ.