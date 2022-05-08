أفاد بيان لمديرية الحماية المدنية لولاية تلمسان بوقوع حادث مرور خطير وقع عشية السبت السابع من شهر ماي قرب مغارات بني عاد في بلدية عين فزة عشرة كيلوماتر شرقي مدينة تلمسان.

وجاء في البيان تدخل الوحدة الرئيسية بالدعم من المراكز المتقدمة الثلاثة باب وهران ولالا ستي وحمادي بشتوان بحضور المدير الولائي و قائد الوحدة الرئيسية والطاقم الطبي في الحماية المدنية بطريقة مستعجلة على الطريق الوطني رقم07 في شقه الرابط بين تلمسان و بني عاد بالظبط عند السكة الحديدية بعد وصول خبر حادث مرور تمثل في إصطدام بين قطار لنقل المسافرين قادم من ولاية وهران بإتجاه مدينة مغنية، بحافلة مرقمة بولاية الشلف كانت تقل مجموعة من الشبان كانوا في رحلة سياحية إلى مدينة تلمسان.

الحادث حسب بيان الحماية خلف 11 شخصا مصابا من جنس ذكر به اصابات متفاوتة الخطورة تتراوح اعمارهم بين 15و 19سنة و السائق و القابض يبلغان من العمر 30و 31سنة تم تقديم الاسعافات اللازمة وتم نقل الجرحى الى المستشفى من طرف فرق النجدة، وقد تنقل والي تلمسان مرموري مومن لزيارة الجرحى ومعاينة مكان الحادث، كما تم فتح تحقيق لتحديد المسؤولية في ملابسات الحادث الخطير.